Sergi Roberto: "Avevo altre offerte, ma quando ho parlato con Fabregas ho capito l'ambizione del Como"

Sergi Roberto dopo una vita spesa al Barcellona ha scelto di ripartire da Como. Lo spagnolo aveva avuto altre proposte, tra cui quella della Fiorentina. Ma come raccontato da lui stesso, la sua scelta...

Sergi Roberto dopo una vita spesa al Barcellona ha scelto di ripartire da Como. Lo spagnolo aveva avuto altre proposte, tra cui quella della Fiorentina. Ma come raccontato da lui stesso, la sua scelta è passata da Cesc Fabregas: "Dopo aver lasciato il Barça cercavo una nuova sfida, un nuovo campionato, un nuovo Paese. Avevo molte offerte dalla Spagna, da squadre del Medio Oriente, da altre in Europa, dalla Serie A, dalla Premier, ma da quando ho parlato per la prima volta con Fabregas, ho toccato con mano quanto fosse ambizioso il progetto della società: l'obiettivo di questa stagione è rimanere in massima serie, ma ho percepito che il club e lo stesso Cesc pensano più in grande"

Dal Portogallo: “Rui Costa esonera Schmidt. È il tempo di Cabral, riuscirà a prendersi il Benfica?”

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