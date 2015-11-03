Notizie Sergi Roberto Fiorentina

Fratini: “Prenderei Sergi Roberto a centrocampo. Baldanzi? A Roma ha davanti un certo Dybala…”
09 gennaio 2026 17:09
Sergi Roberto: "Avevo altre offerte, ma quando ho parlato con Fabregas ho capito l'ambizione del Como"
08 settembre 2024 15:20
Di Marzio svela: "Il Como valuta Sergi Roberto". Lo spagnolo è stato accostato anche alla Fiorentina
19 agosto 2024 14:13
Dalla Spagna: “Fiorentina interessata a Sergi Roberto che vuole rimanere in Europa, tanta concorrenza”
14 agosto 2024 15:16
Romano conferma: "Sergi Roberto si svincola domani. Fiorentina, Ajax e Girona i club su di lui"
11 agosto 2024 18:50
Sergi Roberto è stato offerto alla Fiorentina. Proposta fatta anche a Roma e Como, in Spagna il Siviglia
11 agosto 2024 16:29
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