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Romano conferma: "Sergi Roberto si svincola domani. Fiorentina, Ajax e Girona i club su di lui"

L'esperto di calciomercato, Fabrizio Romano, ha confermato che Sergi Roberto lascerà il Barcellona e sarà ufficialmente un calciatore svincolato. Lo spagnolo si dovrebbe svincolare nella giornata di d...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 agosto 2024 18:50
Romano conferma: "Sergi Roberto si svincola domani. Fiorentina, Ajax e Girona i club su di lui" -
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L'esperto di calciomercato, Fabrizio Romano, ha confermato che Sergi Roberto lascerà il Barcellona e sarà ufficialmente un calciatore svincolato. Lo spagnolo si dovrebbe svincolare nella giornata di domani e le squadre più interessato al centrocampista sono Fiorentina, Ajax e Girona. Il giocatore valuterà le proposte e le offerte che arriveranno.

SERGI ROBERTO OPPORTUNITA' PER IL CENTROCAMPO DELLA FIORENTINA?

https://www.labaroviola.com/sergi-roberto-e-stato-offerto-alla-fiorentina-proposta-fatta-anche-a-roma-e-como-in-spagna-il-siviglia/263809/

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