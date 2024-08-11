Sergi Roberto è stato offerto alla Fiorentina. Proposta fatta anche a Roma e Como, in Spagna il Siviglia

Sergi Roberto è fuori dal progetto Barcellona e il club blaugrana sta cercando una soluzione per il suo calciatore

Sergi Roberto si sta allenando in questi giorni presso gli impianti del Barcellona in attesa di trovare una nuova destinazione: il giocatore, dopo una lunga carriera al Barça, è fuori dal progetto.

Secondo quanto riporta AS, pur in presenza di altre offerte, il 32enne catalano aspetta il club che più di tutti desidera incontrare in questo momento della propria carriera: il Siviglia. Xavi García Pimienta lo conosce perfettamente e lo pretende, ma al momento non c'è spazio salariale per ingaggiarlo. La versatilità e l'esperienza di Sergi Roberto si aggiungerebbero a quelle di un altro importante calciatore appena arrivato a Nervión, quelle del'ex Colchonero Saúl Níguez.

Il Siviglia ha perso diversi giocatori importanti negli ultimi tempi, come Fernando Reges, Ivan Rakitic e Sergio Ramos, Jesús Navas poi appenderà le scarpe al chiodo a dicembre e non è escluso che il serbo Nemanja Gudelj, anche lui di grande prestigio nello spogliatoio, finisca per accettare un'offerta dal Medio Oriente quest'estate.

La partenza di Gudelj, in ogni caso, aiuterebbe ad aprire spazi salariali per l'inserimento di Sergi Roberto, che senza essere un perno difensivo è qualificato per occupare una situazione simile. A 20 giorni dalla fine del mercato estivo e con la voglia comune di incontrarsi, Sergi Roberto punta a giocare con un allenatore che lo conosce alla perfezione. Questo quanto scrive TMW

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, giornalista esperto di calcio spagnolo, il calciatore è stato offerto anche alla Fiorentina, ma la stessa proposta è stata fatta anche a Como e Roma in Italia.

RICHARDSON DOMANI A FIRENZE PER LE VISITE MEDICHE

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