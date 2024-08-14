Dalla Spagna: “Fiorentina interessata a Sergi Roberto che vuole rimanere in Europa, tanta concorrenza”

Sergi Roberto dopo aver lasciato il Barcellona è pronto ad una nuova avventura che, secondo quanto scritto da “Mundo Deportivo” non sarà nè in Arabia né in Mls. Il calciatore spagnolo infatti sarebbe desideroso di affrontare un altra avventura in uno dei top campionati europei e adesso sta riflettendo sulle tante proposte arrivate dal vecchio continente. Proposte che sono arrivate da Ajax, Sevilla, West Ham, Fiorentina e Como. Lo scrive il Mundo Deportivo