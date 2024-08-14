Pedullà: "Gudmundsson ha fretta, dipendesse da lui sarebbe già alla Fiorentina. Viola vogliono chiudere oggi"

Intervenuto sul proprio canale YouTube, Alfredo Pedullà, ha così parlato di Nico Gonzalez e Albert Gudmundsson: "Attenzione all'effetto domino, oggi può essere un giorno importante. Ieri sera abbiamo...

Intervenuto sul proprio canale YouTube, Alfredo Pedullà, ha così parlato di Nico Gonzalez e Albert Gudmundsson: "Attenzione all'effetto domino, oggi può essere un giorno importante. Ieri sera abbiamo preso posizione, vi ho raccontato nei dettagli la situazione, la Fiorentina ha fretta perché ha fretta Albert Gudmundsson, vuole giocare nella Fiorentina, lo ha detto in tempi non sospetti, lo ha fatto capire, se fosse dipeso da lui sarebbe già stato a Firenze. È la prima scelta di Palladino e c'è un'intesa di massima per 25 milioni. La Fiorentina vuole stringere e chiudere nel corso di questa giornata, non è un ultimatum ma è una necessità".

Poi ha proseguito: "Silva più un'operazione in attacco sarebbero cose che permetterebbe al Genoa di liberare Gudmundsson che nelle ultime ore è stato accostato anche all'Inter. Per questo la Fiorentina ha fretta di chiudere. L'Inter non può prendere Gudmundsson se non trova una sistemazione per Arnautovic. La Fiorentina ha fretta perché la Juve ha fretto, ha fretta perché Nico vuole andare via e lo ha detto in modo molto chiaro nelle segrete stanze. Vi ho raccontato di un'insoddisfazione avuto da Commisso perché leggeva di contropartite tecniche, prestiti con diritto di riscatto, ma sa bene che non può trattenere Nico, sa bene soprattutto che la Fiorentina ha bisogno di avere Gudmundsson. Esce uno, entra l'altro".

TMW, OGGI PUÒ CHIUDERSI FABIO SILVA AL GENOA E LIBERARE GUDMUNDSSON PER LA FIORENTINA. I DETTAGLI

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