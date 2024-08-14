TMW, oggi può chiudersi Fabio Silva al Genoa e liberare Gudmundsson per la Fiorentina. I dettagli

Potrebbe essere oggi la giornata decisiva per il trasferimento di Albert Gudmundsson alla Fiorentina, il Genoa chiude Silva?

Fabio Silva può sbloccare Gudmundsson in direzione Fiorentina. Secondo quanto raccontato da TMW nelle ultimissime ore, potrebbe arrivare a breve. Il Genoa nel frattempo ha infatti scelto Fabio Silva per l'attacco: il calciatore di proprietà del Wolverhampton è il profilo che la dirigenza rossoblù ha individuato per rinforzare il reparto offensivo, l'operazione è in dirittura d'arrivo e già oggi potrebbe chiudersi. L'eventuale acquisto del portoghese non escluderebbe quello di Anton Matkovic dell'Osijek, 5 gol in 18 partite nel campionato croato l'anno scorso. Ma a prescindere, questo arrivo permetterà al Genoa di liberare appunto Gudmundsson, per il quale la società ligure ha ricevuto l'offerta della Fiorentina di prestito oneroso a 7 milioni di euro e obbligo di riscatto a 18.

DODO SPERA NEL RITORNO DI ARTHUR ALLA FIORENTINA

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