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TMW, oggi può chiudersi Fabio Silva al Genoa e liberare Gudmundsson per la Fiorentina. I dettagli

Potrebbe essere oggi la giornata decisiva per il trasferimento di Albert Gudmundsson alla Fiorentina, il Genoa chiude Silva?

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 agosto 2024 12:03
TMW, oggi può chiudersi Fabio Silva al Genoa e liberare Gudmundsson per la Fiorentina. I dettagli -
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Fabio Silva può sbloccare Gudmundsson in direzione Fiorentina. Secondo quanto raccontato da TMW nelle ultimissime ore, potrebbe arrivare a breve. Il Genoa nel frattempo ha infatti scelto Fabio Silva per l'attacco: il calciatore di proprietà del Wolverhampton è il profilo che la dirigenza rossoblù ha individuato per rinforzare il reparto offensivo, l'operazione è in dirittura d'arrivo e già oggi potrebbe chiudersi. L'eventuale acquisto del portoghese non escluderebbe quello di Anton Matkovic dell'Osijek, 5 gol in 18 partite nel campionato croato l'anno scorso. Ma a prescindere, questo arrivo permetterà al Genoa di liberare appunto Gudmundsson, per il quale la società ligure ha ricevuto l'offerta della Fiorentina di prestito oneroso a 7 milioni di euro e obbligo di riscatto a 18.

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