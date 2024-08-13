Arthur vuole tornare alla Fiorentina? Dodò vota per il ritorno e scrive: "Torna, torna, fratello"

Dodò si espone ed è favorevole al ritorno di Arthur in maglia viola. Il commento del terzino brasiliano su Instagram

Si è parlato nelle scorse ore della volontà di Arthur, centrocampista in uscita dalla Juventus, di tornare a vestire la maglia della Fiorentina dopo il prestito dello scorso anno. Il centrocampista vorrebbe, stando alle voci di mercato, prolungare ulteriormente la sua esperienza a Firenze e mettersi a disposizione di mister Palladino. La notizia è stata accolta di buon grado da una buona parte dei tifosi, tra cui anche Dodò. Infatti, il terzino brasiliano ha votato per il "sì" direttamente sul nostro profilo Instagram (Passione Fiorentina - Labaro Viola) commentando con un "torna, torna, fratello" ed accompagnando il messaggio con un cuore. E' chiaro che ci sia la speranza di vedere il suo connazionale ancora una volta in maglia viola.

Pedullà: “La Fiorentina farà 3 acquisti oltre Gudmundsson. Bove piace ma nessuna trattativa per ora”

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