Di Marzio svela: "Il Como valuta Sergi Roberto". Lo spagnolo è stato accostato anche alla Fiorentina
Secondo l'esperto di calciomercato, il Como valuta Sergi Roberto per la fascia destra. Il terzino è stato accostato anche alla Fiorentina
A cura di Redazione Labaroviola
19 agosto 2024 14:13
Il Como è sempre attivo sul mercato. Il club, visto che il Copenaghen non libera Diks, sta valutando altre possibilità. Fabregas ha avuto dei contatti con Sergi Roberto, ma resta comunque difficile un suo approdo perché c'è tanta concorrenza. Lo spagnolo, con il Barcellona nella stagione 2023/24, ha collezionato 24 presenze e messo a segno tre gol. Lo scrive Gianluca Di Marzio sul proprio sito.
GUDMUNDSSON NELLA STORIA VIOLA
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