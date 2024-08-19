Di Marzio svela: "Il Como valuta Sergi Roberto". Lo spagnolo è stato accostato anche alla Fiorentina

Secondo l'esperto di calciomercato, il Como valuta Sergi Roberto per la fascia destra. Il terzino è stato accostato anche alla Fiorentina

Il Como è sempre attivo sul mercato. Il club, visto che il Copenaghen non libera Diks, sta valutando altre possibilità. Fabregas ha avuto dei contatti con Sergi Roberto, ma resta comunque difficile un suo approdo perché c'è tanta concorrenza. Lo spagnolo, con il Barcellona nella stagione 2023/24, ha collezionato 24 presenze e messo a segno tre gol. Lo scrive Gianluca Di Marzio sul proprio sito.

GUDMUNDSSON NELLA STORIA VIOLA

https://www.labaroviola.com/gudmundsson-e-il-prestito-piu-costoso-nella-storia-della-fiorentina-il-settimo-in-serie-a/264623/