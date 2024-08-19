Gudmundsson è il prestito più costoso nella storia della Fiorentina, il settimo in Serie A

Gudmundsson è diventato il prestito più caro della storia della Fiorentina, il settimo in Serie A. Al terzo posto c'è quello di Chiesa

Albert Gudmundsson è da poco diventato un nuovo giocatore della Fiorentina. Il calciatore islandese si è trasferito alla corte di Palladino in prestito con diritto di riscatto, che diventerà obbligo a determinate condizioni. Per portare Gudmundsson a Firenze la Fiorentina ha già sborsato 8 milioni di euro, ovvero la cifra accordata col Genoa per il prestito oneroso. Secondo un approfondimento realizzato dal portale Transfermarkt.it, questo esborso economico della società viola è il più alto nella storia del mercato dei gigliati, che mai avevano speso così tanto per un prestito. Allo stesso tempo, Gudmundsson è anche diventato il settimo prestito più caro nella storia della Serie A, mentre figura al terzo posto il trasferimento di Federico Chiesa alla Juventus, che pagò più di 12 milioni di euro per il prestito.

THIAGO MOTTA CONVOCA MCKENNIE

https://www.labaroviola.com/thiago-motta-conferma-mckennie-e-lo-convoca-chiesa-out-e-sempre-piu-fuori-dal-progetto-bianconero/264621/