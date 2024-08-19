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Thiago Motta conferma McKennie e lo convoca, Chiesa out e sempre più fuori dal progetto bianconero

Thiago Motta ha convocato McKennie per la prima di campionato contro il Como, mentre ha lasciato a casa l'esubero Federico Chiesa

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 agosto 2024 13:28
Thiago Motta conferma McKennie e lo convoca, Chiesa out e sempre più fuori dal progetto bianconero -
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La nuova Juventus di Thiago Motta è pronta a fare il proprio esordio nella Serie A 2024/2025. Lo farà affrontando questa sera il neopromosso Como, allenato da Fabregas. L'allenatore dei bianconeri ha deciso di convocare il centrocampista texano Weston McKennie, che nelle ultime settimane era stato insistentemente accostato alla Fiorentina. Questa decisione conferma le parole di Motta, che ieri aveva tolto dal mercato McKennie, definendolo utile e adatto alle esigenze della Juventus.

Discorso analogo per l'ex giocatore della Fiorentina Federico Chiesa, che ha sì ricevuto conferme, ma opposte a McKennie. Infatti, Thiago Motta ha optato per non convocarlo, rafforzando così la sua decisione di metterlo fuori rosa e di cederlo.

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