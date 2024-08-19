Tessmann messo alla porta dal Venezia. Intanto i lagunari prendono il suo sostituto, Nicolussi Caviglia
Il Venezia ha chiuso per Nicolussi Caviglia, sostituto di Tessmann che resta fuori rosa in attesa di trovare una nuova sistemazione
E' il giorno del trasferimento di Hans Nicolussi Caviglia dalla Juventus al Venezia. I due club stanno definendo l'affare proprio in queste ore, col calciatore classe 2000 che si trasferirà nel club veneto a titolo definitivo. Si tratta di una operazione da cinque milioni di euro bonus compresi, dell'ennesima uscita definita da Cristiano Giuntoli che, questa settimana, vuole definire almeno due acquisti, soprattutto quello di Teun Koopmeiners per quasi sessanta milioni di euro. Lo scrive TMW.
Nicolussi Caviglia al Venezia è il sostituto perfetto di Tanner Tessmann, messo alla porta dai lagunari dopo le trattative saltate con Inter e Fiorentina. Il centrocampista statunitense resta dunque in uscita dal Venezia.
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