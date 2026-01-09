Fratini: “Prenderei Sergi Roberto a centrocampo. Baldanzi? A Roma ha davanti un certo Dybala…”

Michele Fratini, operatore di mercato e tifoso viola, è intervenuto a RadioFirenzeViola per parlare del mercato della Fiorentina: “Brescianini era già un talento nelle giovanili del Milan, poi è andato a Frosinone da Angelozzi. A Bergamo ha segnato più di tutti, tenendo una media impressionante. Baldanzi a Roma non gioca perché ha un certo Dybala davanti, ma con lui potresti passare al 4231 con Solomon e Baldanzi sulle fasce ed essere ancora più micidiale.

Mi piace il mercato che sta facendo la Fiorentina, credo lo stia facendo a prescindere dal modulo, perché so che lavorano anche su Ngonge. Io prenderei anche Sergi Roberto, perché lo ritengo il centrocampista perfetto per noi”.