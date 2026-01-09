9 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 17:59

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Fratini: “Prenderei Sergi Roberto a centrocampo. Baldanzi? A Roma ha davanti un certo Dybala…”

News

Fratini: “Prenderei Sergi Roberto a centrocampo. Baldanzi? A Roma ha davanti un certo Dybala…”

Redazione

9 Gennaio · 17:09

Aggiornamento: 9 Gennaio 2026 · 17:09

TAG:

ACF FiorentinaBaldanziBrescianiniFratiniSergi RobertoSolomon

Condividi:

di

L’operatore di mercato ha espresso la sua soddisfazione per come la Fiorentina sta fin qui conducendo questa sessione di calciomercato

Michele Fratini, operatore di mercato e tifoso viola, è intervenuto a RadioFirenzeViola per parlare del mercato della Fiorentina“Brescianini era già un talento nelle giovanili del Milan, poi è andato a Frosinone da Angelozzi. A Bergamo ha segnato più di tutti, tenendo una media impressionante. Baldanzi a Roma non gioca perché ha un certo Dybala davanti, ma con lui potresti passare al 4231 con Solomon e Baldanzi sulle fasce ed essere ancora più micidiale.

Mi piace il mercato che sta facendo la Fiorentina, credo lo stia facendo a prescindere dal modulo, perché so che lavorano anche su Ngonge. Io prenderei anche Sergi Roberto, perché lo ritengo il centrocampista perfetto per noi”.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio