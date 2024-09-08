Dal Portogallo: "Rui Costa esonera Schmidt. È il tempo di Cabral, riuscirà a prendersi il Benfica?"

La prima stagione di Arthur Cabral al Benfica è stata avara di soddisfazioni. Solo 11 reti in 43 partite, e un feeling mai sbocciato con il tecnico Schmidt. Ma il tedesco è stato da poco esonerato, co...

A cura di Redazione Labaroviola 08 settembre 2024 14:30

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