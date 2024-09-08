Dal Portogallo: "Rui Costa esonera Schmidt. È il tempo di Cabral, riuscirà a prendersi il Benfica?"
La prima stagione di Arthur Cabral al Benfica è stata avara di soddisfazioni. Solo 11 reti in 43 partite, e un feeling mai sbocciato con il tecnico Schmidt. Ma il tedesco è stato da poco esonerato, co...
La prima stagione di Arthur Cabral al Benfica è stata avara di soddisfazioni. Solo 11 reti in 43 partite, e un feeling mai sbocciato con il tecnico Schmidt. Ma il tedesco è stato da poco esonerato, con l'arrivo di Bruno Lage. Con il cambio di guida tecnica, scrive A Bola, Cabral punta a riprendersi il posto da titolare. L'arrivo del greco Pavlidis non gli semplifica il lavoro, ma le immagini dei primi allenamenti hanno messo in luce proprio la voglia del brasiliano di far bene.
SPORT MEDIASET RIVELA: “KEAN POTREBBE GIOCARE TITOLARE DOMANI CON L’ITALIA AL POSTO DI RETEGUI”
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