Sport Mediaset rivela: "Kean potrebbe giocare titolare domani con l'Italia al posto di Retegui"

Dopo essere partito dalla panchina nella vittoria contro la Francia, adesso potrebbe scattare l'ora di Kean dal primo minuto

Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, nella gara di domani contro Israele, potrebbe partire titolare Moise Kean nell'attacco dell'Italia al fianco di Raspadori. Il centravanti della Fiorentina prenderebbe il posto di Retegui, che è partito titolare nella vittoria contro la Francia. Kean contro la Francia è entrato in campo al minuto 81 proprio al posto del centravanti dell'Atalanta ed è risultato prezioso nella gestione degli ultimi minuti. Domani la nazionale di Spalletti scendere in campo alle ore 20.25 contro Israele per la seconda gara di Nation League.

LA FIORENTINA HA RIDOTTO IL MONTE INGAGGI, RISPARMIO DI 3 MILIONI

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