Gazzetta evidenzia: “Senza insulti a Vlahovic, il gol di Kostic non ci sarebbe stato. Arriva al quinto di recupero”

23 Novembre

23 Novembre 2025

L'1-1 è giusto e fa abbastanza male a tutte e due

L’1-1 è giusto e fa abbastanza male a tutte e due, soprattutto alla Juve che ormai vede sfrecciare anche il Bologna e teme il Como. Per i viola non ci sarà sempre la Juve. Pareggiano le squadre, purtroppo perde quella parte di pubblico, non proprio due amici al bar, dedita alle offese razziste all’odiato Vlahovic: Doveri ferma la partita due volte nei primi venti minuti di gioco, ma tanto lo stop non fa né caldo né freddo. Poi, quando ci sono le manifestazioni antirazziste, ci alziamo tutti ad applaudire in tutti gli stadi, vabbè. La vendetta è servita gelata: I’1-0 di Kostic arriva al quinto minuto di recupero, un tiro angolato per De Gea. Non sarebbe arrivato nei 45′ normali. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

