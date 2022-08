Kostic e Jovic, il migliore amico dell’ultimo colpo della Juventus è il centravanti della Fiorentina

Come scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport, parlando dell’ultimo colpo della Juventus, Kostic, ai tempi in cui entrambi giocavano all’Eintracht Francoforte divideva la camera del ritiro con il suo grande amico Luka Jovic, grande colpo del mercato della Fiorentina arrivato dal Real Madrid. Quest’anno si ritroveranno da avversari in Serie A in Juventus-Fiorentina, i due sono entrambi serbi e hanno condiviso il cammino calcistico insieme, dentro e fuori dal campo

