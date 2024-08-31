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Thiago Motta annuncia sugli ex obbiettivi Viola: "Kostic e Arthur fanno parte del nostro gruppo e sono felice di averli"

L'allenatore bianconero è tornato sulla fine del mercato ed ha parlato anche di ex obbiettivi gigliati del mercato estivo

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
31 agosto 2024 17:29
Thiago Motta annuncia sugli ex obbiettivi Viola: "Kostic e Arthur fanno parte del nostro gruppo e sono felice di averli" -
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L'allenatore della Juventus Thiago Motta ha parlato anche di possibili obbiettivi della Fiorentina del mercato appena concluso, si tratta di Kostic e di Arthur i quali entrambi avrebbero potuto vestire la maglia Viola: "Kostic e Arthur fanno parte della Juventus e faranno parte del gruppo a disposizione per fare una grande stagione. Sappiamo che il mercato in uscita può offrire ancora delle soluzioni ma comunque loro sono parte del gruppo. Ho una squadra forte e sono soddisfatto dei nuovi arrivi che sono convinto si inseriranno benissimo." I due giocatori sono quindi reintegrati nella rosa bianconera e per il momento rimangono a Torino anche se permangono aperti i mercati in diversi paesi come Arabia e Turchia.

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