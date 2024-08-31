Thiago Motta annuncia sugli ex obbiettivi Viola: "Kostic e Arthur fanno parte del nostro gruppo e sono felice di averli"

L'allenatore bianconero è tornato sulla fine del mercato ed ha parlato anche di ex obbiettivi gigliati del mercato estivo

L'allenatore della Juventus Thiago Motta ha parlato anche di possibili obbiettivi della Fiorentina del mercato appena concluso, si tratta di Kostic e di Arthur i quali entrambi avrebbero potuto vestire la maglia Viola: "Kostic e Arthur fanno parte della Juventus e faranno parte del gruppo a disposizione per fare una grande stagione. Sappiamo che il mercato in uscita può offrire ancora delle soluzioni ma comunque loro sono parte del gruppo. Ho una squadra forte e sono soddisfatto dei nuovi arrivi che sono convinto si inseriranno benissimo." I due giocatori sono quindi reintegrati nella rosa bianconera e per il momento rimangono a Torino anche se permangono aperti i mercati in diversi paesi come Arabia e Turchia.

https://www.labaroviola.com/la-fiorentina-rende-noti-i-numeri-di-maglia-ufficiali-dei-nuovi-acquisti-la-10-va-a-gudmundsson/266485/