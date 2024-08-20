Bucciantini: "Kostic giocatore in fase calante e significherebbe aver fatto fuori Parisi"

L'opinionista e tifoso viola, in merito alle ultime possibili operazioni di mercato mette in dubbio il progetto di crescita della società

Il giornalista ed opinionista Marco Bucciantini ha rilasciato ai microfoni di Radio Bruno Toscana alcune dichiarazioni sulle ultime mosse di mercato della Fiorentina:

“Nico Gonzalez è il giocatore più forte della Fiorentina degli ultimi anni. Metterlo insieme a Gudmundsson ti avrebbe portato il salto di qualità ed avrebbe dimostrato la volontà della società di migliorare. Serve aggiungere non togliere: così opera ad esempio l'Atalanta".

"Kostic ha 32 anni. Abbiamo due giocatori in quella posizione ed è in una fase calante della carriera. Sulla sinistra, comunque, servono gol e assist e il pacchetto esterni della Fiorentina è formato da terzini, non da giocatori a tutta-fascia. O abbiamo scelto di mettere fuori dal progetto Parisi, o di mettere Biraghi come difensore centrale per tutta la stagione".

"Davanti servirebbe un giocatore con le stesse potenzialità di Kean. La partita a Parma? Ho visto una squadra in difficoltà, mi è però piaciuto però come ha reagito e come ha portato dalla sua parte la partita. Tra Colpani e Dodo vedo un'intesa tecnica naturale".

La Juventus insiste per Nico Gonzalez, i bianconeri spingono Arthur e Kostic verso Firenze

https://www.labaroviola.com/la-juventus-insiste-per-nico-gonzalez-i-bianconeri-spingono-arthur-e-kostic-verso-firenze/264818/