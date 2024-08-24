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Pedullà annuncia: "Accordo Fiorentina Juventus per Kostic per 6 milioni, si aspetta via libera giocatore"

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, è stato trovato l'accordo tra Fiorentina e Juventus per il passaggio in viola per Kostic, esterno sinistro serbo, operazione sulla base di 6/7 milioni di e...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 agosto 2024 00:12
Pedullà annuncia: "Accordo Fiorentina Juventus per Kostic per 6 milioni, si aspetta via libera giocatore" -
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Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, è stato trovato l'accordo tra Fiorentina e Juventus per il passaggio in viola per Kostic, esterno sinistro serbo, operazione sulla base di 6/7 milioni di euro. Per il definitivo via libera manca il consenso finale del calciatore classe 1992 che si è preso qualche giorno per pensarci e decidere se accettare o meno l'offerta della società viola.

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