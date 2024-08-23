Palladino ha chiesto alla Fiorentina un difensore centrale forte e un esterno sinistro, Parisi a rischio?

Sette giorni alla fine del mercato e almeno 7 operazioni tra entrata e uscita da fare sul mercato della Fiorentina. Palladino chiarissimo

Chi ci segue con Alfredo Pedullà in diretta su Passione Fiorentina (sia su YouTube che su Twitch) ogni martedi e venerdi lo sapeva già, la Fiorentina farà almeno altri 3 acquisti da qui alla fine del mercato, mancano 7 giorni e dobbiamo aspettarci delle novità molto a breve. Ieri Raffaele Palladino ha parlato chiarissimo: vuole almeno un difensore, un centrocampista e poi un esterno a sinistra.

Sul difensore centrale, la richiesta di Palladino è chiarissima, vuole un titolare. Un difensore forte che possa alzare il livello della squadra nella fase difensiva. Altra richiesta è il centrocampista, sempre che non venga ceduto Amrabat, in quel caso i giocatori da acquistare diventerebbero due. E poi c'è il terzo colpo, quello numericamente meno indispensabile ma che Palladino ha espressamente richiesto, queste le sue parole ieri in sala stampa nel post partita: "Mi serve un quinto, un esterno".

Il riferimento del mister viola è all'esterno che deve giocare largo nei suoi 4 di centrocampo (il modulo è il 3-4-2-1). A questo punto viene naturale una riflessione, se Palladino ha chiesto un esterno largo a sinistra e Biraghi è il titolare designato dallo stesso allenatore, viene facile da pensare che Fabiano Parisi sia ritenuto non centrale nel progetto e dunque cedibile? Perchè l'ex Empoli non ha le caratteristiche fisiche per giocare terzo in difesa e può ricoprire, nel modulo di Palladino, solo il ruolo di esterno, ma se la richiesta è stata fatta proprio in quella zona di campo viene facile pensare che non lo veda moltissimo.

In quel ruolo la società viola si sta muovendo per Kostic, che se dovesse arrivare, rappresenterebbe un grande colpo dato che le sue qualità sono di altissimo livello. Lo scorso anno è stato uno dei migliori della Juventus. Esperienza, classe 92, ha vinto l'Europa League da grande protagonista in Germania, ma anche tanta qualità nella doppia fase.

Insomma, in 7 giorni (il mercato chiude il 30 agosto a mezzanotte) la società viola dovrà comprare bene ma anche vendere, perchè se almeno 3 giocatori devono arrivare è anche vero che tanti sono i giocatori ritenuti fuori dal progetto, da Christensen a Barak, da Infantino a Brekalo. Allacciate le cinture, ci sarà da divertirsi. O almeno speriamo...

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