Nazione: "Kostic più vicino alla Fiorentina, offerta alzata oltre i 9 milioni. Resta il nodo contratto"

La Fiorentina ha rilanciato per Kostic

Fra i nomi più caldi in ottica mercato in entrata si registra quello di Filip Kostic: anche ieri, a margine della partita contro il Venezia, si è continuato a trattare con la Juventus in una operazione slegata (ma vicina) rispetto a quella che ha portato Nico Gonzalez in bianconero. Per il serbo sono arrivate novità, la Fiorentina ha alzato di poco la base oltre i 9 milioni inizialmente ipotizzati, ma resta il nodo contratto del giocatore, che per arrivare in viola dovrà decisamente variare rispetto ai parametri della Juventus. Lo scrive La Nazione.

https://www.labaroviola.com/la-curva-fiesole-canta-contro-nico-gonzalez-figlio-di-pu-e-poi-alla-societa-spendere-per-vincere/265469/