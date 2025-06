Sportitalia oggi parla di una avvenuta richiesta di informazioni da parte della Fiorentina per Filip Kostic, esterno Serbo classe 1992 già cercato l’anno scorso da Pradè. Sul giocatore, che quest’anno ha giocato per i turchi del Fenerbahce in prestito dalla Juve, c’è anche l’interessamento del Bologna, ma la squadra italiana in pole al momento è l’Atalanta. Kostic ha collezionato 35 presenze quest’anno, siglando 2 gol e realizzando 9 assist.