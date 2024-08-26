Di Marzio conferma: "Offerta della Fiorentina da 4 milioni al Belgrano per Matias Moreno"
Arrivano conferme anche da Sky Sport, i viola secondo Di Marzio starebbero trattando il giovane centrale argentino
A cura di Redazione Labaroviola
27 agosto 2024 00:03
L'esperto di mercato Gianluca Di Marzio rilancia sul suo profilo X quanto anticipato da Alfredo Pedullà, interesse concreto dei viola per il difensore centrale argentino del Belgrano Matias Moreno classe 2003.
Pedullà: “Per la difesa Fiorentina a sorpresa sul centrale del Belgrano Matias Moreno”
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