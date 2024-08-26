Vlahovic guida la Juve degli esordienti, Thiago Motta vola subito in testa al campionato
L'ex allenatore del Bologna in attesa dei big schiera giovani subito decisivi. La ricostruzione bianconera parte dalla panchina
La Juventus vince al Bentegodi: 3-0 al Verona. Dopo un avvio a rilento, la gara si sblocca al 28′ con la rete di Dusan Vlahovic: errore in disimpegno di Duda, con recupero di Locatelli sul centrocampista di casa e palla data a Yildiz. Il turco trova quindi in verticale il centravanti serbo, che a tu per tu con Montipò segna il vantaggio con il mancino. Al minuto 38 raddoppia la Juventus con la rete di Nicolò Savona, all’esordio da titolare con la Juventus e in Serie A. Cross da sinistra dell’altro giovane Mbangula, che trova il colpo di testa sul lato opposto di Savona: Vlahovic disturba – e forse tocca la palla – la difesa scaligera. Al 53′ dilaga la Juve con la doppietta di Dusan Vlahovic, che su calcio di rigore incrocia il mancino e spiazza Montipò. Il tiro dal dischetto è stato conquistato dal giovane Mbangula, atterrato da Tchatchoua. Termina così al Bentegodi: la Juve vince 3-0, la squadra di Thiago Motta si prende così la vetta a punteggio pieno. E secondo tris consecutivo per i bianconeri.
Lo riporta alfredopedulla.com
TMW: Adli vicino alla Fiorentina, contatti continui con il Milan, chiesti 15 milioni
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