TMW: “Parisi rinnova con la Fiorentina fino al 2029. Annuncio dell’agenzia in attesa dell'ufficialità”
Daniele Pradè, in conferenza stampa, aveva già fatto capire che ci sarebbe stato il rinnovo con il terzino sinistro
A cura di Redazione Labaroviola
12 settembre 2025 20:42
Il futuro di Fabiano Parisi sarà ancora dipinto di viola. Come riportato dall'agenzia che gestisce il giocatore, attraverso i propri canali social, il terzino sinistro gigliato ha rinnovato il proprio contratto fino a giugno del 2029. Un comunicato che, in attesa dell'ufficialità da parte della Fiorentina, fa seguito alla conferma arrivata qualche giorno fa dal direttore sportivo viola Daniele Pradè in conferenza stampa.