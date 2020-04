Ha 20 anni, ma sembra un trentenne. E i numeri di questa stagione gli danno ragione. Con otto gol (tra campionato e Coppa Italia) è il capocannoniere della Fiorentina e, partita dopo partita, si è conquistato (di fatto) la maglia di centravanti titolare.

Anche Cutrone, arrivato a gennaio, si era dovuto accodare. Talmente positiva, la sua annata, da convincere la società a rinnovargli ulteriormente il contratto.

È stato Rocco Commisso in persona a volerlo, e soltanto l’emergenza sanitaria ha impedito che arrivasse la firma su un accordo che scadrà nel 2025, e che vedrà il suo ingaggio salire fin (poco) oltre il milione di euro. L’idea, tanto per esser chiari, è farne il «9» della Fiorentina. Per il presente, e per il futuro, e da questo punto di vista la prossima sarà una stagione fondamentale.

Il rinvio di Euro 2020 offre a Dusan un’occasione d’oro: guadagnarsi una convocazione che, quest’anno, sarebbe stata impossibile.

Lo riporta il Corriere Fiorentino.