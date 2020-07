Di Marzio, Juric deciderà oggi il suo futuro: il Verona è fiducioso e spera nel rinnovo del tecnico

Un’ultima notte di riflessione, quella appena passata, prima di decidere se il suo futuro sarà ancora sulla panchina del Verona, ma in casa gialloblù aumenta la fiducia per ottenere il sì di Ivan Juric anche in vista della prossima stagione. L’allenatore sta infatti riflettendo con attenzione sulla sua permanenza al Verona: da una parte è spinto a rimanere visto che si trova benissimo con l’intero gruppo di lavoro (squadra, presidente e dirigenza), dall’altra vuole capire se anche il prossimo anno – quando ci saranno delle partenze importanti – ci saranno le condizioni per far bene e provare a ripetere il grande campionato. Dubbi dunque di natura tecnica.

Juric, cercato da Torino e Fiorentina, sta dunque valutando e la decisione definitiva arriverà nella giornata di mercoledì: nelle ultime ore, comunque, il Verona è più fiducioso e spera di ricevere una risposta positiva da parte del suo allenatore.