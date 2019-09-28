Entro ottobre Castrovilli rinnoverà fino al 2023. Per lui ingaggio raddoppiato

Secondo quanto riporta Tuttosport nel mese di ottobre Gaetano Castrovilli, centrocampista della Fiorentina rinnoverà fino al 2023. Il giovane talento avrà un ingaggio raddoppiato rispetto ai 200.000 €...

Secondo quanto riporta Tuttosport nel mese di ottobre Gaetano Castrovilli, centrocampista della Fiorentina rinnoverà fino al 2023. Il giovane talento avrà un ingaggio raddoppiato rispetto ai 200.000 € annui che ad ora percepisce. L'ingaggio sarà a salire ogni stagione con diversi bonus legati a goal e presenze ma non prevede alcuna clausola rescissoria.