Entro ottobre Castrovilli rinnoverà fino al 2023. Per lui ingaggio raddoppiato
Secondo quanto riporta Tuttosport nel mese di ottobre Gaetano Castrovilli, centrocampista della Fiorentina rinnoverà fino al 2023. Il giovane talento avrà un ingaggio raddoppiato rispetto ai 200.000 €...
A cura di Redazione Labaroviola
28 settembre 2019 12:17
Secondo quanto riporta Tuttosport nel mese di ottobre Gaetano Castrovilli, centrocampista della Fiorentina rinnoverà fino al 2023. Il giovane talento avrà un ingaggio raddoppiato rispetto ai 200.000 € annui che ad ora percepisce. L'ingaggio sarà a salire ogni stagione con diversi bonus legati a goal e presenze ma non prevede alcuna clausola rescissoria.