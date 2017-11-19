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Corriere dello Sport, prima Chiesa e adesso Astori, è tempo di rinnovi in casa Viola

Dopo aver incassato il 'sì' di Federico Chiesa, la dirigenza della Fiorentina è a lavoro per blindare un'altra colonna di questa squadra, ovvero capitan Davide Astori. Il centrale lombardo andrà in sc...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 novembre 2017 12:42
Corriere dello Sport, prima Chiesa e adesso Astori, è tempo di rinnovi in casa Viola - Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Astori
Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Astori
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Dopo aver incassato il 'sì' di Federico Chiesa, la dirigenza della Fiorentina è a lavoro per blindare un'altra colonna di questa squadra, ovvero capitan Davide Astori. Il centrale lombardo andrà in scadenza nel 2019 e i Viola puntano ad un rinnovo biennale che sembra trovare tutti d'accordo. Nei prossimi giorni dovrebbe quindi arrivare l'ufficialità del prolungamento, le parti sembrano essere molto vicine... La notizia è riportata da Il Corriere dello Sport-Stadio.

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