Corriere dello Sport, prima Chiesa e adesso Astori, è tempo di rinnovi in casa Viola

Dopo aver incassato il 'sì' di Federico Chiesa, la dirigenza della Fiorentina è a lavoro per blindare un'altra colonna di questa squadra, ovvero capitan Davide Astori. Il centrale lombardo andrà in sc...

Dopo aver incassato il 'sì' di Federico Chiesa, la dirigenza della Fiorentina è a lavoro per blindare un'altra colonna di questa squadra, ovvero capitan Davide Astori. Il centrale lombardo andrà in scadenza nel 2019 e i Viola puntano ad un rinnovo biennale che sembra trovare tutti d'accordo. Nei prossimi giorni dovrebbe quindi arrivare l'ufficialità del prolungamento, le parti sembrano essere molto vicine... La notizia è riportata da Il Corriere dello Sport-Stadio.