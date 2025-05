Come riportato da TMW , la Fiorentina è infatti vicinissima all’accordo per il prolungamento di Pietro Comuzzo, difensore viola classe 2005, che in questa stagione ha trovato molto spazio, soprattutto nella prima parte. L’attuale accordo tra il calciatore e la Fiorentina scadrà nel 2028 e l’intenzione è quella di mettere nero su bianco per altre due stagioni (30 giugno 2030) con l’ingaggio che sarà probabilmente maggiore rispetto a quello attuale di 500 mila euro.