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Castrovilli sarà il nuovo Antognoni? Con le sue magie incanta. Per lui è pronto il rinnovo

Come scrive La Gazzetta dello Sport ieri contro la Juventus il giovane Gaetano Castrovilli ha regalato magie. Il numero 8 viola ha lasciato tutti a bocca aperta per la sua abilità una volta proposto n...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 settembre 2019 10:11
Castrovilli sarà il nuovo Antognoni? Con le sue magie incanta. Per lui è pronto il rinnovo - Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Castrovilli
Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Castrovilli
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Come scrive La Gazzetta dello Sport ieri contro la Juventus il giovane Gaetano Castrovilli ha regalato magie. Il numero 8 viola ha lasciato tutti a bocca aperta per la sua abilità una volta proposto nel suo vero ruolo cioè trequartista. Accelerazioni, dribbling pazzeschi e colpi di tacco. Commisso e l'intera dirigenza viola sono pronti a rinnovargli ed adeguargli il contratto. Presto il giovane pugliese sarà convocato nella Nazionale di Roberto Mancini. Montella se lo coccola e lo elogia azzardando un paragone nel tempo con Giancarlo Antognoni.

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