Adesso è ufficiale: Pietro Terracciano ha rinnovato il suo contratto con la Fiorentina fino al 2026

Se ne era parlato nei giorni scorsi, nonostante l'arrivo di De Gea, Terracciano ha deciso di rinnovare con la Fiorentina fino al 2026

È ora ufficiale: Pietro Terracciano ha rinnovato il suo contratto con la Fiorentina fino al 2026. Il portiere viola, il cui contratto sarebbe scaduto nel giugno 2025, ha deciso di estendere l'accordo per un ulteriore anno, nonostante l'arrivo di De Gea e l'interesse di diverse squadre di Serie A, tra cui il Monza.

CdS: "Arthur può tornare alla Fiorentina. Ultimi giorni di mercato decisivi"

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