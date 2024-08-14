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Adesso è ufficiale: Pietro Terracciano ha rinnovato il suo contratto con la Fiorentina fino al 2026

Se ne era parlato nei giorni scorsi, nonostante l'arrivo di De Gea, Terracciano ha deciso di rinnovare con la Fiorentina fino al 2026

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 agosto 2024 10:41
Adesso è ufficiale: Pietro Terracciano ha rinnovato il suo contratto con la Fiorentina fino al 2026 - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 29.12.2023, Fiorentina-Torino, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 29.12.2023, Fiorentina-Torino, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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È ora ufficiale: Pietro Terracciano ha rinnovato il suo contratto con la Fiorentina fino al 2026. Il portiere viola, il cui contratto sarebbe scaduto nel giugno 2025, ha deciso di estendere l'accordo per un ulteriore anno, nonostante l'arrivo di De Gea e l'interesse di diverse squadre di Serie A, tra cui il Monza.

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