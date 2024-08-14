Corr.Sport: "Arthur, la ciliegina sulla torta del mercato viola? Le ultime ore di mercato saranno decisive"

Gli ultimi giorni di mercato potrebbero riportare a Firenze Arthur Melo, il giocatore sogna un ritorno alla Fiorentina

In seguito all'arrivo di Richardson e alla possibile permanenza di Amrabat, la Fiorentina è prossima a completare il reparto di centrocampo, che fino a poco tempo fa contava unicamente su Mandragora e Bianco. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, negli ultimi giorni di mercato la Fiorentina potrebbe accogliere nuovamente Arthur. Il centrocampista brasiliano, dopo l’esperienza della scorsa stagione, sarebbe desideroso di tornare a Firenze, un'opzione che entusiasma anche la sua famiglia.

In un centrocampo divenuto ormai solido, con la presenza di Richardson e Amrabat, l’inserimento di Arthur apporterebbe un ulteriore tocco di qualità e abilità nel palleggio, caratteristiche ideali per il sistema di gioco di mister Palladino. L'unico ostacolo attuale è rappresentato dall’ingaggio del giocatore, che ammonta a 6 milioni di euro (lo scorso anno coperto in gran parte dalla Juventus). Tuttavia, la forte volontà di Arthur di tornare in maglia viola potrebbe agevolare la trattativa, la cui conclusione resta legata alla definizione della formula contrattuale.

Corriere Fiorentino: "Senza offerta Amrabat rimane a Firenze"

https://www.labaroviola.com/corriere-fiorentino-amrabat-vuole-solamente-lo-united-ma-senza-offerte-resta-alla-fiorentina/264107/