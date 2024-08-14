Corriere Fiorentino: “Amrabat vuole solamente lo United ma senza offerte resta alla Fiorentina”

Amrabat in realtà è tornato in viola con l'idea di non restarci

Nel tourbillon del mercato della Fiorentina merita un approfondimento anche la singolare situazione di Sofyan Amrabat. Il marocchino, non riscattato dal Manchester United dopo l'anno in Premier, è tornato in viola con l'idea di non restarci. Ma Palladino lo ha gradualmente inserito in squadra e ora la situazione potrebbe paradossalmente cambiare.

L'ex Verona ha sempre in mente di cambiare maglia, ma nella sua testa c'è solo lo United, a patto che dall'Inghilterra arrivi l'offerta giusta. Altrimenti si metterà a disposizione della Fiorentina. È molto probabile che sabato al Tardini tocchi a lui giocare titolare in mezzo, con una premessa: se resterà arriverà soltanto un altro elemento in mediana, altrimenti due. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

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