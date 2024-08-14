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Corriere Fiorentino: “Amrabat vuole solamente lo United ma senza offerte resta alla Fiorentina”

Amrabat in realtà è tornato in viola con l'idea di non restarci

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 agosto 2024 08:39
Corriere Fiorentino: “Amrabat vuole solamente lo United ma senza offerte resta alla Fiorentina” -
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Nel tourbillon del mercato della Fiorentina merita un approfondimento anche la singolare situazione di Sofyan Amrabat. Il marocchino, non riscattato dal Manchester United dopo l'anno in Premier, è tornato in viola con l'idea di non restarci. Ma Palladino lo ha gradualmente inserito in squadra e ora la situazione potrebbe paradossalmente cambiare.

L'ex Verona ha sempre in mente di cambiare maglia, ma nella sua testa c'è solo lo United, a patto che dall'Inghilterra arrivi l'offerta giusta. Altrimenti si metterà a disposizione della Fiorentina. È molto probabile che sabato al Tardini tocchi a lui giocare titolare in mezzo, con una premessa: se resterà arriverà soltanto un altro elemento in mediana, altrimenti due. Lo scrive il Corriere Fiorentino. 

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