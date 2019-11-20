Segnali negativi sul rinnovo di Chiesa, per ora è gelo. Ecco la proposta che gli farà Commisso

Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, fino ad oggi nonostante i sotterranei tentativi del club viola, da casa Chiesa non sono arrivati segnali. Silenzio assoluto. No a qualsiasi intervista,...

Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, fino ad oggi nonostante i sotterranei tentativi del club viola, da casa Chiesa non sono arrivati segnali. Silenzio assoluto. No a qualsiasi intervista, no a qualsiasi commento. Gelo assoluto sull'ipotesi di firmare una protrazione di contratto. Non ci sono dubbi che la mossa definitiva tocchi al presidente viola. Commisso proverà a mettere sul tavolo questi incentivi: 1. Costruzione di una squadra europea. 2. Costruzione della cittadella viola a Bagno a Ripoli per un investimento di circa 50 milioni. 3. Via libera alla costruzione di un nuovo Franchi nella zona "Mercafir" per un altro investimento di centinaia di euro. Ovviamente ci saranno anche più soldi di ingaggio. Basteranno? Per adesso i segnali rimangono negativi, sarà importante il proseguo della stagione.