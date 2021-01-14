Terracciano ringrazia dopo il rinnovo: "Orgoglioso ed emozionato. Darò tutto me stesso per questi colori"

Le parole di Pietro Terracciano dopo il rinnovo fino al 2023 con la Fiorentina

Pietro Terracciano esprime tutta la sua felicità per il prolungamento di contratto siglato con la Fiorentina. Ecco le parole apparse sul profilo Instagram del portiere:

"Sono davvero emozionato e orgoglioso nel poter annunciare di aver prolungato il mio rapporto con la maglia viola e Firenze fino al 2023... Grazie di cuore Fiorentina, continuerò come sempre a dare tutto me stesso per i tuoi colori".

Pietro Terracciano, nella giornata di oggi, ha infatti raggiunto l'accordo con il club Viola prolungando la durata del suo contratto, in scadenza a Giugno 2021, fino al 2023.

Ecco il post completo del portiere Viola.

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