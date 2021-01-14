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Terracciano ringrazia dopo il rinnovo: "Orgoglioso ed emozionato. Darò tutto me stesso per questi colori"

Le parole di Pietro Terracciano dopo il rinnovo fino al 2023 con la Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 gennaio 2021 16:01
Terracciano ringrazia dopo il rinnovo: "Orgoglioso ed emozionato. Darò tutto me stesso per questi colori" - Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.12.2019, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.12.2019, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Pietro Terracciano esprime tutta la sua felicità per il prolungamento di contratto siglato con la Fiorentina. Ecco le parole apparse sul profilo Instagram del portiere:

"Sono davvero emozionato e orgoglioso nel poter annunciare di aver prolungato il mio rapporto con la maglia viola e Firenze fino al 2023... Grazie di cuore Fiorentina, continuerò come sempre a dare tutto me stesso per i tuoi colori".

Pietro Terracciano, nella giornata di oggi, ha infatti raggiunto l'accordo con il club Viola prolungando la durata del suo contratto, in scadenza a Giugno 2021, fino al 2023.

Ecco il post completo del portiere Viola.

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