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Filtra ottimismo sul rinnovo di Chiesa ma la Fiorentina non ha fretta

Secondo quanto scrive La Nazione, il contratto di Federico Chiesa scade nel 2022. Dall'ambiente viola filtra ottimismo sul suo rinnovo. La Fiorentina vuole proporre a chiesa un prolungamento con consi...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 ottobre 2019 10:24
Filtra ottimismo sul rinnovo di Chiesa ma la Fiorentina non ha fretta - Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Secondo quanto scrive La Nazione, il contratto di Federico Chiesa scade nel 2022. Dall'ambiente viola filtra ottimismo sul suo rinnovo. La Fiorentina vuole proporre a chiesa un prolungamento con consistente aumento dell'ingaggio fino a portarlo in linea con Ribery. A breve non sono previsti incontri perchè Pradè ha altre situazioni da risolvere. Non c'è fretta ma la Fiorentina si farà trovare pronta.

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