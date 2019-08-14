Martorelli: "I viola vogliono tenere Ranieri. Montella crede in lui. Il rinnovo si fa al 90%"

Queste le parole rilasciate a Radio Sportiva da Giocondo Martorelli agente di Luca Ranieri: "Ci conosciamo da più di 25 anni con Pradè, abbiamo un ottimo rapporto. Luca si è fatto fin da subito trovar...

Queste le parole rilasciate a Radio Sportiva da Giocondo Martorelli agente di Luca Ranieri: "Ci conosciamo da più di 25 anni con Pradè, abbiamo un ottimo rapporto. Luca si è fatto fin da subito trovare pronto e Montella dandogli fiducia ha creduto in lui. Il ragazzo è molto contento, la sua volontà è quella di rimanere nella Fiorentina. Il rinnovo non sarà un problema, anzi è l'ultimo dei miei problemi trovare un accordo che al 90% ci sarà".