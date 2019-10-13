Chiesa resta l'obiettivo numero uno della Juventus. Federico non cambia idea, vuole giocare in un top club

Secondo quanto riporta Tuttosport l'obiettivo numero uno della Juventus è Federico Chiesa. Secondo il giornale il calciatore della Fiorentina non ha cambiato idea, vuole un top club. La Juve è forte d...

Secondo quanto riporta Tuttosport l'obiettivo numero uno della Juventus è Federico Chiesa. Secondo il giornale il calciatore della Fiorentina non ha cambiato idea, vuole un top club. La Juve è forte dei buoni rapporti con suo papà Enrico e sul fatto che Federico non ha ancora rinnovato il suo contratto in scadenza nel 2002. I bianconeri torneranno quindi all'attacco in estate anche se in realtà Chiesa non ha mai rifiutato il rinnovo con la Fiorentina bensì di quest'opzione non si è ancora parlato.