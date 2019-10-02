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Tuttosport, Castrovilli rinnoverà con i viola fino al 2024. Attesa l'ufficialità durante la sosta nazionali

Secondo Tuttosport la dirigenza viola ha già abbozzato il nuovo contratto per Gaetano Castrovilli. Il numero 8 della Fiorentina dovrebbe prolungare fino al 2024. L'accordo è già pronto e durante la so...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 ottobre 2019 12:41
Tuttosport, Castrovilli rinnoverà con i viola fino al 2024. Attesa l'ufficialità durante la sosta nazionali - Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Castrovilli
Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Castrovilli
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Secondo Tuttosport la dirigenza viola ha già abbozzato il nuovo contratto per Gaetano Castrovilli. Il numero 8 della Fiorentina dovrebbe prolungare fino al 2024. L'accordo è già pronto e durante la sosta nazionali, quando probabilmente il giovane centrocampista farà parte dei convocati di Mancini arriverà l'ufficialità.

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