Tuttosport, Castrovilli rinnoverà con i viola fino al 2024. Attesa l'ufficialità durante la sosta nazionali
Secondo Tuttosport la dirigenza viola ha già abbozzato il nuovo contratto per Gaetano Castrovilli. Il numero 8 della Fiorentina dovrebbe prolungare fino al 2024. L'accordo è già pronto e durante la so...
A cura di Redazione Labaroviola
02 ottobre 2019 12:41
Secondo Tuttosport la dirigenza viola ha già abbozzato il nuovo contratto per Gaetano Castrovilli. Il numero 8 della Fiorentina dovrebbe prolungare fino al 2024. L'accordo è già pronto e durante la sosta nazionali, quando probabilmente il giovane centrocampista farà parte dei convocati di Mancini arriverà l'ufficialità.