Tuttosport, Castrovilli rinnoverà con i viola fino al 2024. Attesa l'ufficialità durante la sosta nazionali

Secondo Tuttosport la dirigenza viola ha già abbozzato il nuovo contratto per Gaetano Castrovilli. Il numero 8 della Fiorentina dovrebbe prolungare fino al 2024. L'accordo è già pronto e durante la so...

A cura di Redazione Labaroviola 02 ottobre 2019 12:41

Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Castrovilli

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