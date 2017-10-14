La Nazione, Corvino non si rassegna a perdere Badelj, dirigenza al lavoro per il rinnovo in extremis

Stando a quanto rivela QS-La Nazione, il direttore generale viola Pantaleo Corvino starebbe concentrando le proprie risorse sulla questione del rinnovo di Milan Badelj. Il centrocampista croato andrà...

Stando a quanto rivela QS-La Nazione, il direttore generale viola Pantaleo Corvino starebbe concentrando le proprie risorse sulla questione del rinnovo di Milan Badelj. Il centrocampista croato andrà in scadenza la prossima estate e sembrava aver chiuso definitivamente ad un possibile nuovo contratto con la Fiorentina. Gli scenari però sono cambiati dopo il cambio d’agente di Badelj, con i dirigenti gigliati che sperano ancora di trattenerlo in riva all’Arno. Per convincere l’ex Amburgo serve un contratto triennale ed i viola ci stanno pensando, altrimenti sarà addio, in questa trattativa non c’e margine d’errore...