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La Nazione, Corvino non si rassegna a perdere Badelj, dirigenza al lavoro per il rinnovo in extremis

Stando a quanto rivela QS-La Nazione, il direttore generale viola Pantaleo Corvino starebbe concentrando le proprie risorse sulla questione del rinnovo di Milan Badelj. Il centrocampista croato andrà...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 ottobre 2017 11:16
La Nazione, Corvino non si rassegna a perdere Badelj, dirigenza al lavoro per il rinnovo in extremis - Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Badelj
Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Badelj
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Stando a quanto rivela QS-La Nazione, il direttore generale viola Pantaleo Corvino starebbe concentrando le proprie risorse sulla questione del rinnovo di Milan Badelj. Il centrocampista croato andrà in scadenza la prossima estate e sembrava aver chiuso definitivamente ad un possibile nuovo contratto con la Fiorentina. Gli scenari però sono cambiati dopo il cambio d’agente di Badelj, con i dirigenti gigliati che sperano ancora di trattenerlo in riva all’Arno. Per convincere l’ex Amburgo serve un contratto triennale ed i viola ci stanno pensando, altrimenti sarà addio, in questa trattativa non c’e margine d’errore...

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