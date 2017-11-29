"Svalutation": per Badelj alla Roma bastano 2 milioni. Senza rinnovo diventa una preda facile...

Milan Badelj potrebbe davvero lasciare Firenze già a gennaio. Il centrocampista croato si svincola dalla Fiorentina a giugno e nelle ultime ore ci sarebbe stato un contatto tra Monchi e il suo procura...

A cura di Redazione Labaroviola 29 novembre 2017 10:53

Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Badelj

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