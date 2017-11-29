Labaro Viola

"Svalutation": per Badelj alla Roma bastano 2 milioni. Senza rinnovo diventa una preda facile...

Milan Badelj potrebbe davvero lasciare Firenze già a gennaio. Il centrocampista croato si svincola dalla Fiorentina a giugno e nelle ultime ore ci sarebbe stato un contatto tra Monchi e il suo procura...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 novembre 2017 10:53
"Svalutation": per Badelj alla Roma bastano 2 milioni. Senza rinnovo diventa una preda facile... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Badelj
Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Badelj
Rassegna Stampa
Roma
Badelj
Rinnovo
In Primo Piano
Condividi

Milan Badelj potrebbe davvero lasciare Firenze già a gennaio. Il centrocampista croato si svincola dalla Fiorentina a giugno e nelle ultime ore ci sarebbe stato un contatto tra Monchi e il suo procuratore Alessandro Lucci.  A sei mesi dalla scadenza del contratto – l'analisi di Guido D’Ubaldo sul CorSport – Badelj potrebbe partire subito, nella finestra di mercato di gennaio, con una spesa ridottissima: 2 milioni. Un'ipotesi reale, perché il rinnovo appare quanto mai in salita, vista la dichiarata volontà del croato di giocare in una squadra che disputa la Champions League.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok