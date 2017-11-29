"Svalutation": per Badelj alla Roma bastano 2 milioni. Senza rinnovo diventa una preda facile...
Milan Badelj potrebbe davvero lasciare Firenze già a gennaio. Il centrocampista croato si svincola dalla Fiorentina a giugno e nelle ultime ore ci sarebbe stato un contatto tra Monchi e il suo procura...
Milan Badelj potrebbe davvero lasciare Firenze già a gennaio. Il centrocampista croato si svincola dalla Fiorentina a giugno e nelle ultime ore ci sarebbe stato un contatto tra Monchi e il suo procuratore Alessandro Lucci. A sei mesi dalla scadenza del contratto – l'analisi di Guido D’Ubaldo sul CorSport – Badelj potrebbe partire subito, nella finestra di mercato di gennaio, con una spesa ridottissima: 2 milioni. Un'ipotesi reale, perché il rinnovo appare quanto mai in salita, vista la dichiarata volontà del croato di giocare in una squadra che disputa la Champions League.