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Presto il giovane Ranieri firmerà il rinnovo con scadenza nel 2023

Secondo l’esperto di calciomercato Niccolò Ceccarini, l’incontro tra i dirigenti della Fiorentina e l’agente di Luca Ranieri Giocondo Martorelli è andato bene. Il giovane difensore presto firmerà il p...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 agosto 2019 19:19
Presto il giovane Ranieri firmerà il rinnovo con scadenza nel 2023 -
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Secondo l’esperto di calciomercato Niccolò Ceccarini, l’incontro tra i dirigenti della Fiorentina e l’agente di Luca Ranieri Giocondo Martorelli è andato bene. Il giovane difensore presto firmerà il prolungamento di contratto con scadenza nel 2023.

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