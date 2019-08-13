Presto il giovane Ranieri firmerà il rinnovo con scadenza nel 2023
Secondo l’esperto di calciomercato Niccolò Ceccarini, l’incontro tra i dirigenti della Fiorentina e l’agente di Luca Ranieri Giocondo Martorelli è andato bene. Il giovane difensore presto firmerà il p...
A cura di Redazione Labaroviola
13 agosto 2019 19:19
Secondo l’esperto di calciomercato Niccolò Ceccarini, l’incontro tra i dirigenti della Fiorentina e l’agente di Luca Ranieri Giocondo Martorelli è andato bene. Il giovane difensore presto firmerà il prolungamento di contratto con scadenza nel 2023.