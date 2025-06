“Fiorentina, piano anti-clausola, per Kean si lavora al rinnovo con aumento dell’ingaggio”

Moise Kean è diventato a suon di gol e prestazioni un punto fermo del progetto Fiorentina. Un ribaltamento di percezione che fino a pochi mesi fa sembrava impensabile. Ora, secondo quanto riportato dal giornalista Francesco Guerrieri di Calciomercato.com, la società viola vuole blindarlo prima che qualcuno paghi la clausola da 52 milioni di euro valida dal 1° al 15 luglio.

Nel tweet pubblicato da Guerrieri, si legge che il club avvierà a breve i contatti per il rinnovo del contratto dell’attaccante classe 2000. L’obiettivo: aumentare l’ingaggio e rivedere (al rialzo o in senso restrittivo) la clausola rescissoria. dopotutto con un mercato già in fermento, il rischio di perdere il centravanti della Nazionale è concreto.

Il rinnovo di David De Gea, già ufficializzato, è stato sicuramente un primo segnale di ambizione. Ma per costruire una squadra vera, servono certezze. E blindare anche Kean, sarebbe un messaggio al campionato, ma soprattutto ad una tifoseria sfiduciata.