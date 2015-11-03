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Notizie Clausola Fiorentina

Pedullà chiarisce: "Su Kean raccontate favole, la sua volontà oggi è restare a Firenze"

10 giugno 2025 22:54

"Fiorentina, piano anti-clausola, per Kean si lavora al rinnovo con aumento dell'ingaggio"

01 giugno 2025 22:22

Italiano vuole rimanere alla Fiorentina e la società vuole Italiano. A fine stagione ci sarà faccia a faccia

26 aprile 2022 15:13

La storia della clausola, da Kalinic a Bernardeschi fino a Di Francesco. Fa scontenti solo i tifosi...

27 aprile 2017 12:43

Premium: Berna, clausola entro maggio, 70 milioni e 2 al giocatore

21 febbraio 2017 17:58

Bernardeschi, la clausola a gennaio: sarà dai 60 milioni in su

08 gennaio 2017 15:44

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