Pedullà chiarisce: “Su Kean raccontate favole, la sua volontà oggi è restare a Firenze”

Il giornalista ed esperto di calciomercato Alfredo Pedullà nel corso del consueto appuntamento con le ultime notizie sul suo canale Youtube ha affrontato diversi temi anche riguardanti la Fiorentina tra i quali la situazione del centravanti viola e della Nazionale Moise Kean. Ricordiamo che il giocatore ha una clausola rescissoria di 52 milioni valida esclusivamente tra il 1° e il 15 Luglio. Queste le sue parole:

“Su Kean sono state raccontate cose fantasiose, ovvero che qualcuno sarebbe sul punto di pagare la clausola, che a me non risultano: primo perché non c’è stato alcun contatto, secondo perché nessuno ha pensato di pagare la clausola, terzo la volontà del calciatore, che al momento è orientato a restare a Firenze perché si trova troppo bene ed anche lui è contento della svolta in panchina che sta per arrivare”