Bernardeschi, la clausola a gennaio: sarà dai 60 milioni in su

Una clausola nel contratto di Federico Bernardeschi: se ne parla da tempo e, a gennaio, dovrebbe diventare realtà. Con gli occhi di mezzo mondo puntati addosso al numero 10, la Fiorentina è intenziona...

Una clausola nel contratto di Federico Bernardeschi: se ne parla da tempo e, a gennaio, dovrebbe diventare realtà. Con gli occhi di mezzo mondo puntati addosso al numero 10, la Fiorentina è intenzionata a tutelarsi al più presto. Quello che filtra, per ora, è che l'importo minimo sarà di almeno 60 milioni di euro, ma c'è chi è pronto a scommettere che la cifra salirà ancora, alla luce della capacità di investimento dei club stranieri, dalla Premier alla Spagna, senza dimenticare la Cina.