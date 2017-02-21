Premium: Berna, clausola entro maggio, 70 milioni e 2 al giocatore
Secondo Mediaset Premium la Fiorentina è pronta a sbrigarsi per Federico Bernardeschi: entro il mese di maggio verrà inserita la clausola rescissoria nel suo contratto ed oscillerà tra i 60 ed i 70 mi...
A cura di Redazione Labaroviola
21 febbraio 2017 17:58
Secondo Mediaset Premium la Fiorentina è pronta a sbrigarsi per Federico Bernardeschi: entro il mese di maggio verrà inserita la clausola rescissoria nel suo contratto ed oscillerà tra i 60 ed i 70 milioni di euro. Per il giocatore, invece, contratto da 2 milioni a stagione, il tetto massimo per la viola.