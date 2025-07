Sky Sport: “Il rinnovo di Kean con la Fiorentina potrebbe arrivare prima della scadenza della clausola”

La Fiorentina vuole continiuare con Moise Kean: per l’attaccante c’è l’intenzione anche di fare uno sforzo economico, il rinnovo potrebbe arrivare anche prima della scadenza della clausola nel suo contratto e vedrebbe salire il suo stipendio a 4 milioni all’anno, quasi il doppio rispetto ai 2,2 milioni attuali. Una mossa importante pur di avere un giocatore convinto di sposare ancora il progetto viola. Non solo Kean: la Fiorentina vuole confermare e rinnovare altre pedine importanti della passata stagione.

Mandragora e Dodo i primi nomi con i quali si proverà a trattare per allungare i contratti. In particolare con l'esterno brasiliano si proverà ad accontentarlo dal punto di vista economico, rinnovandolo. Lo scrive Sky Sport